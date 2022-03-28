У РФ спостерігається суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння - Генштаб

В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для Росії, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект.

Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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"В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю.

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