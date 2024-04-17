У РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля: її судитимуть

Українка боїться зізнатися, що стала жертвою насильства з боку окупанта, адже цим у Росії вона ще більше погіршить своє становище.

У Росії мешканка України народила після зґвалтування російським окупантом та викинула немовля. На неї росіяни порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє "Нова газета. Балтія".

Як йдеться у виданні, у березні 2023 року мешканка "одного з південних міст" Росії знайшла у сміттєвому баку новонароджену дівчинку, обгорнуту в покривало.

Силовики камерами відстежили жінку, яка викинула немовля. Нею виявилася мати дитини – українка із окупованого російськими загарбника міста. Переїхала вона до РФ добровільно, чи була депортована – не уточнюється.

Адвокат з'ясувала, що її підзахисна завагітніла після зґвалтування російським окупантом.

"Вона спочатку довго не могла зважитися на аборт, потім було пізно, потім думала, що народить і зможе полюбити, тому що якийсь психолог їй сказав, що "тут немає єдиного вірного рішення, наполовину ця дитина все ж таки твоя". А потім народила — народила вдома (родичі пустили її пожити в квартиру, яку раніше здавали) — і її накрило так, що наступного дня вона просто винесла немовля на смітник, і все", — каже російська адвокатка.

Спочатку жертва зґвалтування це приховувала, бо боялася, що цим ще більше посилити своє становище, адже в РФ її могли звинуватити у "дискредитації російської армії".

"Вона мені розповіла про це аж на третій місяць. Кажу: "Ми це використовуємо в суді". А вона так злякалася, у неї почалася паніка, і вона сказала, що "це не можна нікому розповідати". І так ми (російському). Ред.) суду цього і не розповіли. Я намагалася придумати, як все ж таки переконати її заявити про зґвалтування, але колеги потім протверезили мене: сказали, що, враховуючи бл**ство, яке твориться навколо, ця її розповідь може зіграти проти неї ж. Зараз вона чекає на вирок", — підсумувала адвокат.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині троє окупантів по черзі зґвалтували дівчину.

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