У РФ українську формулу миру та Саміт миру називають "глухим кутом": в ISW пояснили заяви Кремля

У Росії переговори на українських умовах називають "ультиматумом" і "абсолютним глухим кутом".
Попри гучні заяви про готовність до "мирних переговор", Кремль насправді сигналізує про своє небажання брати участь у них.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики навели цитату заступника міністра закордонних справ Росії Юрія Галузіна, який 12 липня заявив, що Росія знає про наміри України та Заходу запросити Росію взяти участь у другому Глобальному саміті миру пізніше у 2024 році, але вона "не приймає таких ультиматумів" і не "має наміру брати участь у таких самітах".
У Росії переговори на українських умовах, які передусім передбачають виведення російських військ з України, вільний і безпечний прохід через Чорне море, відновлення територіальної цілісності України та обов'язкову довгострокову мирну угоду, називають "ультиматумом" і "абсолютним глухим кутом".
Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував "мирні візити" Орбана до Росії і Китаю.
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