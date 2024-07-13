У РФ українську формулу миру та Саміт миру називають "глухим кутом": в ISW пояснили заяви Кремля

У Росії переговори на українських умовах називають "ультиматумом" і "абсолютним глухим кутом".

Попри гучні заяви про готовність до "мирних переговор", Кремль насправді сигналізує про своє небажання брати участь у них.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики навели цитату заступника міністра закордонних справ Росії Юрія Галузіна, який 12 липня заявив, що Росія знає про наміри України та Заходу запросити Росію взяти участь у другому Глобальному саміті миру пізніше у 2024 році, але вона "не приймає таких ультиматумів" і не "має наміру брати участь у таких самітах".

У Росії переговори на українських умовах, які передусім передбачають виведення російських військ з України, вільний і безпечний прохід через Чорне море, відновлення територіальної цілісності України та обов'язкову довгострокову мирну угоду, називають "ультиматумом" і "абсолютним глухим кутом".

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував "мирні візити" Орбана до Росії і Китаю.

Новини 00:00 13 липня. Коли F-16? бої на Бахмутському напрямку, українці на Олімпіаді

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