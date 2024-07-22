У РФ вигадали несподіваний спосіб вербувати людей на війну: в ISW розкрили деталі

У РФ набираєпопулярності нестандартне грошове стимулювання служби за контрактом у російських військових.

Про це пише ISW.

Зазначається, що 16 липня голова Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про нову ініціативу, згідно з якою будь-якій особі, яка приведе друга до військового центру, буде запропоновано 100 000 рублів (близько 1150 доларів), якщо він підпише контракт з Міністерством оборони Росії (МО) на військову службу.

Заступник голови комітету Держдуми РФ з державного будівництва та законодавства Юрій Синельщиков заявив, що новий механізм набору є ризикованим і росіяни можуть зловживати цією системою, особливо якщо інші суб’єкти федерації запровадять подібні механізми.

Синельщиков закликав кодифікувати цей механізм у російських правових нормах і висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти Російської Федерації забезпечити фінансування таких ініціатив.

"Деякі росіяни підписують контракти, щоб заробити гроші для погашення боргів за гральні ігри після інтерв'ю з кількома гравцями та їхніми родинами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених.

Читайте також: