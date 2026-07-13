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У РФ вибухнула чергова нафтобаза, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 13 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 липня 2026 року:
Італія хоче включити Україну у нове «європейське НАТО» Читати далі –>
Стала відома причина смерті сенатора Ліндсі Ґрема Читати далі –>
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