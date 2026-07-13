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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1220
Час на прочитання
1 хв

У РФ вибухнула чергова нафтобаза, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 13 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Російські пожежники

Російські пожежники / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 липня 2026 року:

  • Італія хоче включити Україну у нове «європейське НАТО» Читати далі –>

  • Стала відома причина смерті сенатора Ліндсі Ґрема Читати далі –>

  • США оголосили про нову серію ударів по Ірану Читати далі –>

  • У Ставропольському краї РФ після атаки дронів спалахнула нафтобаза Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1220
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