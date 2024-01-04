"У РФ є широкий спектр озброєння для застосовування": генерал пояснив, над чим працювати Україні

Росія 29 грудня і 2 січня завдала масованих ударів по Україні. вони свідчать про те, що у РФ, на жаль, є в арсеналі ще досить широкий спектр озброєння, який вона може застосовувати.

Про це розповів засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко в ефірі "Еспресо".

У РФ є недоторкані запаси

Як відзначає генерал, попри те, що для розробок чогось нового у росіян не вистачає сил, відносно нещодавно вони розробили корабельні ракети "Циркон". Цю зброю можна застосовувати не тільки на кораблях, а й у комплексі, тобто вони є універсальними.

"Наприклад, це як "Іскандер" на пускових оперативно-тактичних ракетних комплексах, а модернізовані "іскандери" застосовують з літаків МіГ-31К, щоб швидкість "Іскандеру", який у такому випадку має назву "Кинджал", була гіперзвуковою. Тобто з літака ця ракета долає критерій швидкості у 5 Махів і стає важкою ціллю для ПРО", – прокоментував генерал.

Саме тому, наголошує Романенко, нам із союзниками треба працювати над виробництвом ЗРК з можливостями знищувати у тому числі й "Циркон", який має дуже високу швидкість.

Водночас генерал зауважив, що під час таких атак, як 29 та 2 січня, витрачаються ці ракети, тож далі вірогідність таких ударів зменшується. Тобто ще 3-4 удари вони спроможні завдати ракетами.

"Хоча у них є недоторкані запаси з урахуванням того, що РФ позиціонує війну не стільки з Україною, скільки з НАТО. Прийняття рішень щодо комплексного підходу у формування подібних ударів, чого і скільки, виходить з амбіцій Путіна на поточний час, після чого і формуються оці удари спеціальними структурами", – пояснив Ігор Романенко.

Раніше Юрій Ігнат прокоментував інформацію про те, що в України буцімто залишилося ракет "на кілька атак".

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