У РФ заявили про бій та "захоплення" села у Сумській області кадировцями: у ДПСУ прокоментували

У ДПСУ спростували заяви Росії про бій та "захоплення" прикордонного населеного пункту на Сумщині.

"Кадировців" немає у селі Рижівка на Сумщині. Ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою.

Про це повідомив речник ДРСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, 10 червня.

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"Вчора проросійські ресурси поширювали інформацію про те, що по напрямку населеного пункту Рижівка в Сумській області начебто зайшов ворог, захопив, було боєзіткнення з українськими підрозділами. Але треба розуміти ситуацію на цьому напрямку. Населений пункт Рижівка розташований безпосередньо на лінії кордону. Не виключено, що це була робота ворожої диверсійно-розвідувальної групи, але без боєзіткнень. Фактично, вони туди зайшли пофотографуватися. Зважаючи, що це були підрозділи "Ахмату", ми добре пам'ятаємо, що вони - це "тікток-війська", щоб створити картинку і продовжувати інформаційно-психологічний вплив", - сказав він, наголосивши, що просування ворога на цьому напрямку не фіксується.

За його словами, за останній період кількість спроб заходу ворожих ДРГ і боєзіткнень з такими групами дещо знизилася у Сумській області

"Бо раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їхнє викриття і власне боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. Наразі за останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було", - додав Демченко.

Рижівка Сумської області на мапі. Фото: DeepState

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заяви Росії про "захоплення" Рижівкі на Сумщині.

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