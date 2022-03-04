У РФ заявили про скасування ПДВ на інвестиційне золото: що це означає

У РФ заявили про скасування ПДВ на інвестиційне золото: що це означає

Глава Уряду РФ Михайло Мішустін оголосив про відміну ПДВ на інвестиційне золото.

У Росії сказували ПДВ на інвестиційне золото.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антог Геращенко.

"Цілком неймовірні новини приходять з Мордора. І це зовсім навіть не закони про пропаганду та лояльність, прийняті сьогодні Держдумою РФ. Очільник Уряду РФ Михайло Мішустін оголосив про відміну ПДВ на інвестиційне золото.

Тепер стежте за руками.

Центробанк РФ на чолі з Ельвірою Набіулліною в ці дні штучно і віртуально тримає курс долара, скасовуючи торги - це потрібно, щоб ті, хто потрібно у владі, і наближені олігархи встигли за мінімальну кількість рублів скупити золото, яке котирується в доларах.

А що далі?

А те, що після того, як золото із резервів ЦП буде розпродано, ЦП відпустить курс рубля. І рубль відлетить у стратосферу. Росіяни, вам п**дець! До того ж не від рук «бандерівців», а ось від своїх!", - написав Геращенко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: