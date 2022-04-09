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У РФ заявили, що СБУ готує провокацію на хімзаводі під Харковом, який знищили 10 років тому

У РФ заявили, що СБУ готує провокацію на хімзаводі під Харковом, який знищили 10 років тому

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У РФ заявили, що СБУ готує провокацію на хімзаводі під Харковом, який знищили 10 років тому

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Завод існує лише на картах.

У Міноборони РФ розповіли, що СБУ готує провокацію на хімзаводі під Харковом.

Про це заявили в "рупорі" російської пропаганди "РИА Новости". 

"За підтвердженою інформацією, у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин. На території виробничого об'єднання "Хімпром" співробітниками СБУ заміновано сховище зі 120 тоннами хлору. Дане сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів", — заявив представник Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу.

Але завод "Хімпром" існує лише на картах.

"Найближчим часом буде ліквідовано одне з колись найбільших хімічних підприємств України — ДП „Хімпром”. Наразі стало відомо, що відновити роботу першотравневого „Хімпрому” вже неможливо: найближчим часом ДП буде стерто з карти хімічної галузі України", — писав у 2012 році сайт Uaprom.info.

Наразі завод не працює, а будівлі цехів знесено, адже ще 2013 року було опубліковано відео вибуху однієї із будівель заводу.

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