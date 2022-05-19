У Росії заявили, що ЗСУ перевдягнуться у форму РФ і розстрілюватимуть місцевих жителів - Центр протидії дезінформації

У Росії заявили, що ЗСУ перевдягнуться у форму РФ і розстрілюватимуть місцевих жителів - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації повідомляє про ймовірні провокації збоку РФ на території Донецької області.

В Центрі вважають, що для дискредитації України на міжнародній арені міноборони РФ повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів".

Про це повідомляють у телеграм-каналі Центра протидії дезінформації.

"Кремлівські медіа дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки. Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави", - повідомляють у Центрі.

Нагадаємо, що за добу ворог обстріляв 10 населених пунктів Донеччини. Обстрілам збоку окупантів піддалися: Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк.

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