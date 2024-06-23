У РФ зробили гучну заяву про застосування ядерної зброї

Президент РФ Володимир Путін заявив минулого місяця, що країна може змінити свою офіційну ядерну доктрину, встановлюючи умови, за яких така зброя може бути використана.

Про це пише Reuters.

Голова комітету з оборони нижньої палати російського парламенту Андрій Картаполов пригрозив що якщо загрози зростуть, час прийняття рішення про застосування такої зброї може бути змінено.

"Якщо ми бачимо, що виклики і загрози зростають, це означає, що ми можемо щось виправити в (доктрині) щодо термінів застосування ядерної зброї і рішення про це застосування", - йдеться в повідомленні.

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Найбільше протистояння між РФ та Заходом

Війна в Україні спровокувала найбільше протистояння між Росією та Заходом після Кубинської ракетної кризи1962 року.

Росія та Сполучені Штати є найбільшими ядерними державами світу, утримуючи близько 88% світової ядерної зброї. Обоє країн модернізують свої ядерні арсенали, тоді як Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал.

Водночас цього місяця Путін заявив, що Росії не потрібно використовувати ядерну зброю, щоб забезпечити перемогу в Україні, що є найсильнішим на сьогодні сигналом Кремля про те, що найбільш смертоносний конфлікт у Європі після Другої світової війни не переросте у ядерну війну.

Зазначимо, президент-диктатор РФ Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії. А це, згідно з доктриною, дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

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