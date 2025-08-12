У Rheinmetall незадоволені темпами будівництва заводу в Україні: чому виникли затримки

Артилерійські снаряди 155-мм виробництва Rheinmetall / © Rheinmetall

Реклама

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про намір подвоїти виробництво артилерійських боєприпасів на заводі в Україні, але при цьому висловив невдоволення щодо бюрократичних перепон, які, на його думку, гальмують реалізацію проєкту.

Про це повідомив German Aid to Ukraine з посиланням на слова генерального директора концерну Арміна Паппергера.

Бюрократія чи надмірні сподівання

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер відкрито висловив невдоволення швидкістю спорудження заводу, звинувачуючи в затримках «дуже, дуже високу бюрократію в Україні». Для порівняння, він навів приклад підприємства в німецькому Унтерлюсі, будівництво якого стартувало приблизно в той самий час, але вже завершилося. Паппергер також зазначив, що Україна поки не має достатньо коштів для самостійного фінансування такого проєкту.

Реклама

Однак українське видання Defense Express зауважило, що не варто пояснювати затримки виключно бюрократичними проблемами.

«Дійсно, українська бюрократія може складати серйозну проблему в створенні оборонних підприємств, підтвердженням чого є постійні ініціативи зі спрощення таких процесів. Однак тут може бути й інший нюанс, пов’язаний із завищеними обіцянками та планами Rheinmetall, які тепер стикаються з холодною реальністю», — йдеться у публікації.

На користь цієї версії говорить і анонімний коментар представника іншої німецької оборонної компанії для German Aid to Ukraine. Співрозмовник підтвердив існування бюрократичних проблем в Україні, але водночас не погодився, що збудувати аналогічне підприємство в Німеччині значно простіше.

Подвоєння потужностей та плани на майбутнє

Попри затримки, Rheinmetall має амбітні плани щодо майбутнього заводу, а саме — збільшити його виробничу потужність удвічі, до 300 тисяч снарядів на рік. Очікується, що завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні все ж таки розпочне роботу наступного року, згідно з початковими планами. Таким чином, невдоволення німецької сторони може бути продиктоване скоріше бажанням пришвидшити реалізацію планів, а не пояснити затримку будівництва.

Реклама

Цей проєкт має стратегічне значення для України, оскільки величезна потреба Сил оборони в артилерійських снарядах потребує не лише допомоги партнерів, а й розвитку власного виробництва. Нове підприємство від Rheinmetall стане важливим доповненням до вже наявних вітчизняних потужностей.

Нагадаємо, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко назвав найефективнішу зброю спротиву та закликав до термінового запуску державної програми технологічної переваги. За його словами, це здатне зупинити Росію вже за пів року.