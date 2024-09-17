У річці Сейм знову погіршився стан води: що зафіксували екологи (фото)

Спостерігається погіршення стану води у річці Сейм в усіх місцях відбору проб на Сумщині.

У річці Сейм у Сумській області погіршився стан води: відчутний сторонній запах, є помутніння, а рівень кисню знизився до критичного.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Сумській області.

Держекоінспекція провела 16 вересня плановий відбір проб з річки Сейм поблизу сіл Манухівка, Чаплищі, Чумакове, Хижки, Мутин, Корольки та в місті Путивль на Сумщині.

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"За попередніми результатами вимірювань показників складу та властивостей вод, встановлено, що рівень розчиненого кисню у р. Сейм в Манухівка, Чаплищі, Чумакове, Путивль, Корольки знову знизився до критичного – його вміст становить менше 1 мгО2/дм3 (при нормі не менше 4 мгО2/дм3)", – йдеться в заяві інспекції.

Там зауважили, що спостерігається погіршення стану води у річці Сейм в усіх місцях відбору проб: відчутний сторонній запах та є помутніння води. Рівень води по всій акваторії річки впав у середньому на 10 см.

В інспекції додали, що остаточні результати лабораторних досліджень будуть оприлюднені одразу після завершення.

Стан води у річці Сейм на 16 вересня / Фото: Державна екологічна інспекція в Сумській області

Стан води у річці Сейм на 16 вересня / Фото: Державна екологічна інспекція в Сумській області

Нагадаємо, 12 вересня заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко повідомляла, що якість води у річці Сейм покращується, а у річці Десна рух забруднення сповільнюється.

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