У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють "Житомирводоканал" в скиданні нечистот

За факти забруднення водних об’єктів на КП "Житомирводоканал" було відкрите кримінальне провадження.

У Житомирській області в річці Тетерів зафіксували масову загибель риби. Екологи підозрюють, що до цього могло призвести те, що КП "Житомирводоканал" скинув у річку Кам’янка, яка впадає в Тетерів, неочищені стічні води.

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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Екологи зафіксували загибель 500 риб у річці Тетерів. Через це вони уже відібрали для експертизи зразки вод у річках Путятинка, Кам’янка та Тетерів, яка повинна встановити, які саме речовини забруднили водойми, та чи причетний "Житомирводоканал" до загибелі риби.

"Востаннє аварійна ситуація, що призвела до скиду неочищених стічних вод, сталась на водоканалі минулого тижня. За факти забруднення водних об’єктів на КП "Житомирводоканал" було відкрите кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Держекоінспекція наполягатиме, щоб комунальне підприємство покарали за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у річці в Хмельницькій області масово гине риба.

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