Про "судний день для України": Зеленський назвав закид Медведєва не дуже тверезим

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку заяві послужника російського диктатора Путіна Дмитра Медведєва, який пригрозив Україні "судним днем" у разі нібито нападу на Крим.

Глава держави прокоментував цей "не дуже тверезий" закид.

"Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито "судний день" для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського «Боїнга». 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав", – нагадав президент.

За словами глави України, вже тоді Росія йшла шляхом тероризму – до спеціального трибуналу, який відбудеться щодо російської агресії проти України.

"Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області. Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.

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