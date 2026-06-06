У річці Ірша на Житомирщині виявили масову загибель риби: що відомо

Мор риби у річці Ірша / © Facebook/Житомирський рибоохоронний патруль

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У річці Ірша в Радомишльській громаді поблизу міста Малин Коростенського району Житомирської області виявили масову загибель риби.

Про це повідомив Житомирський рибоохоронний патруль у Facebook.

«4 червня 2026 р. до Житомирського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про масову загибель риби у річці Ірша поблизу міста Малин Коростенського району. Інспектори рибоохоронного патруля та представники ДЕІ Поліського округу оперативно прибули на місце події. Під час огляду водойми було підтверджено факт масової загибелі водних біоресурсів загальною кількістю 11 892 екземпляри», — йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, інспектори виявили понад вісім тисяч екземплярів мертвої плітки, понад три тисячі — окуня, а також сотні мертвих щук, судаків та інших риб.

Для встановлення причин забруднення представники Держекоінспекції Поліського округу відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень.

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