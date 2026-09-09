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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
156
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1 хв

У річці Прип’ять помітили незвичайного рогатого «плавця»: хто ним виявився (фото, відео)

У Чорнобильському заповіднику зафіксували незвичайний заплив: лось вирішив перетнути Прип’ять. Раніше у річці вже помічали інших диких тварин.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику зафіксували чергового незвичного плавця — цього разу річку Прип’ять вирішив перетнути лось. Тварина зайшла у воду та попливла на інший бік.

Кадри опублікували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

«Куди прямує цей мандрівник — залишається загадкою. Впевнено заходить у воду, долає течію й прямує далі у своїх справах», — йдеться в повідомленні.

У заповіднику зазначили, що лось — не перша дика тварина, яку помітили під час переправи через Прип’ять. Раніше тут уже фіксували диких кабанів та єнотоподібного собаку.

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, у стаді здичавілої великої рогатої худоби в Чорнобильському заповіднику, ймовірно, змінився лідер. Фахівці не виявили багаторічного ватажка Рябка, натомість до групи повернулися два бики, які раніше трималися окремо.

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