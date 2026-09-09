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У річці Прип’ять помітили незвичайного рогатого «плавця»: хто ним виявився (фото, відео)
У Чорнобильському заповіднику зафіксували незвичайний заплив: лось вирішив перетнути Прип’ять. Раніше у річці вже помічали інших диких тварин.
У Чорнобильському заповіднику зафіксували чергового незвичного плавця — цього разу річку Прип’ять вирішив перетнути лось. Тварина зайшла у воду та попливла на інший бік.
Кадри опублікували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
«Куди прямує цей мандрівник — залишається загадкою. Впевнено заходить у воду, долає течію й прямує далі у своїх справах», — йдеться в повідомленні.
У заповіднику зазначили, що лось — не перша дика тварина, яку помітили під час переправи через Прип’ять. Раніше тут уже фіксували диких кабанів та єнотоподібного собаку.
Нагадаємо, у стаді здичавілої великої рогатої худоби в Чорнобильському заповіднику, ймовірно, змінився лідер. Фахівці не виявили багаторічного ватажка Рябка, натомість до групи повернулися два бики, які раніше трималися окремо.