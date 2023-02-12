У рідних загиблих і зниклих захисників України шахраї вимагають гроші: куди звертатися і як діяти

Держава не бере гроші від родин за повернення тіла загиблого чи обмін полоненого.

Рідних загиблих чи полонених українців закликають не перераховувати гроші аферистам, які можуть обіцяти повернути тіло чи обміняти полоненого за певну суму.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що поверненням тіл та обмінами військовополонених займаються відповідні державні структури.

Крім того, жодних коштів за повернення тіл чи обмін полоненими держава з родин не бере.

"Аферисти, які прикриваються волонтерською діяльністю та вимагають гроші за обмін чи передачу тіл, мають бути покарані відповідно до чинного законодавства", - попередив Олег Котенко.

У Мінреінтеграції закликали українців, в яких шахраї вимагають кошти за повернення тіла загиблого чи обмін полоненого, звертатися до поліції.

"Закликаємо людей не перераховувати гроші аферистам, які наживаються на чужому горі. Якщо хтось пропонує вам повернути тіло за винагороду, терміново звертайтеся до Національної поліції", - сказано у повідомленні.

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Як заявляли у Мінреінтеграції раніше, процес звільнення з полону чи передавання тіл загиблих героїв залежить тільки від переговорів із протилежною стороною, агресоркою Росією. Будь-які публічні заходи, передавання даних про зниклих родичів неофіційним інтернет-ресурсам може зашкодити цьому процесу.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що російські окупанти збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних. Українцям наполегливо рекомендують ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення; не надавати жодної особистої інформації підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам; повідомляти про подібні випадки до правоохоронних органів України.

Також у ГУР МО закликали українців не передавати неперевіреним особам особисті дані військових, оскільки ними можуть скористатися шахраї та спецслужби Росії.

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