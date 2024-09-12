У Римі покажуть український фільм «Щедрик» за участі творчої групи на чолі з продюсером Артемом Колюбаєвим: презентація відбудеться за підтримки посольств Польщі та України при Святому Престолі

23 вересня в Римі відбудеться особлива подія — презентація та показ українського фільму «Щедрик» продюсера Артема Колюбаєва. Захід організовано спільно посольствами Польщі та України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені. Вхід на захід вільний, а після показу запланований урочистий прийом.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Фільм «Щедрик» продюсера Артема Колюбаєва розповідає драматичну історію трьох родин — української, польської та єврейської, які мешкали в одному будинку в місті Станіславів (нині Івано-Франківськ). Події фільму відбуваються в період Другої світової війни, коли долі цих сімей зруйнували тоталітарні режими — радянський та нацистський. Стрічка висвітлює складні міжетнічні стосунки, геноцид єврейського населення, переслідування українців та поляків, а також боротьбу за виживання на тлі історичних трагедій. Назва фільму відсилає до знаменитої української пісні «Щедрик», яка у стрічці стає символом надії та єднання.

Продюсером фільму став Артем Колюбаєв, який активно працює над просуванням українського кінематографа на міжнародній арені. Його творчий підхід і уважність до історичних деталей дозволили «Щедрику» здобути визнання на багатьох фестивалях.

«Фільм «Щедрик» став хедлайнером CinemAid (Всесвітній благодійний кіномарафон на підтримку України), який проходив по всьому світу. Його показували в Канаді, Австралії, Кореї, майже на всіх континентах. У Нігерії він здобув приз за найкращий фільм на Women's International Film Festival Nigeria WIFFEN. Стрічка була фільмом-закриттям на Ірландському кінофестивалі Galway Film Fleadh.

Феномен у тому, що люди люблять історичні картини, але, на жаль, в Україні таких знімають мало. Мені цей жанр близький, бо один із моїх перших фільмів був «Крути 1918», який також розповідає важливу історію. "Щедрик" зібрав понад 13 мільйонів гривень у прокаті, що є рекордом для воєнної драми.

Ми увійшли до 10 найкращих воєнних драм, знятих за часи незалежності України, і займаємо друге місце за кількістю проданих квитків. «Щедрик» був проданий на різні платформи та вийшов на Netflix. Як продюсер, я пишаюсь цим фільмом», – зазначив продюсер фільму «Щедрик» Артем Колюбаєв.

Фільм «Щедрик» отримав чимало позитивних рецензій як від глядачів, так і від кінокритиків. Стрічка особливо актуальна на тлі сучасних подій в Україні, адже паралелі між поведінкою радянських солдатів у фільмі та діями російських військ сьогодні є очевидними. Рецензенти відзначають майстерну атмосферу фільму, автентичну передачу побуту і деталей того часу, що робить історію ще більш глибокою та зворушливою.

Однією з головних переваг фільму є його візуальне виконання — картинка виглядає ніби «зі старовини», що надає стрічці особливої атмосферності. Сюжет розкривається через взаємини героїв, що змушені жити під загрозою двох окупаційних режимів — нацистського та радянського. Пісня «Щедрик», яка лунає протягом фільму, символізує надію на краще майбутнє і стає своєрідною ниткою, що з'єднує долі героїв.

Акторська гра, особливо Яни Корольової, була високо оцінена за емоційну насиченість та глибину. Її героїня, музична викладачка Софія Іванюк, стала центральною постаттю фільму, демонструючи незламність перед лицем трагедії.

Фільм отримав визнання на міжнародних кінофестивалях і залишається важливим культурним явищем для України, показуючи, як події минулого відгукуються в сучасному контексті.

Цей показ — унікальна можливість для глядачів у Римі не лише зануритися в історію, але й відчути, наскільки події минулого відгукуються в сучасності. Хоча фільм «Щедрик» було знято ще до повномасштабного вторгнення, він точно відображає ті самі методи і жорстокість, яку сьогодні демонструють російські війська. Радянські солдати у фільмі ведуть себе так само, як і сучасні окупанти: йдеться про «освобожденіє», заперечення існування українського народу, а також сцени, де окупанти крадуть речі, – усе це виглядає до болю знайомо.

Стрічка вже отримала безліч позитивних відгуків та рецензій, особливо за її актуальність у світлі сьогоднішніх подій в Україні. Це фільм не лише про минуле, але й про сьогодення, і дає змогу усвідомити, що боротьба за свободу й ідентичність українців триває.