У Рівненській області бізнесвумен розбила пенсіонерці об голову банку зі сметаною

Підприємиці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню продукцію біля її закладу.

В місті Костопіль Рівненської області місцева підприємиця напала на пенсіонерку, яка біля її закладу продавала молочні продукти.

Про це інформує "Радіо Трек".

Нападниця розбила об голову 64-річної жінки банку зі сметаною. Підприємиці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню продукцію біля її закладу.

Потерпілу "швидка" доправили до лікарні. Після надання допомоги її відпустили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень пенсіонерці, розповіли у пресслужбі поліції Рівненщини.

"Через стихійну торгівлю між 64-річною пенсіонеркою та власницею одного із закладів виник конфлікт, у результаті чого жінці, яка продавала домашню продукцію у невстановленому місці, банкою зі сметаною костопільчанка завдала удар по голові", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Черкаській області з річки витягли 90-річну бабусю, яка намагалася накласти на себе руки.

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