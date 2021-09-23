У Рівненській області сталася масова аварія: зіткнулися вантажівка, мікроавтобус і два легковики

Потерпіла щонайменше одна жінка.
На трасі Київ-Чоп сталася масова аварія: зіткнулися чотири автомобілі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
ДТП сталася близько 14:30 поблизу села Біла Криниця, що у Рівненській області. На дорозі зіткнулися вантажний автомобіль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 та BMW.
На місці інциденту рятувальник відключили клеми акумуляторних батарей в автомобілях. Крім того, вони дістали з понівеченого автомобіля потерпілу жінку. Її госпіталізували.
На місці ДТП працює поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини. Інформації про загиблих немає.
Як повідомлялося, у Сумській області сталася смертельна аварія за участі легковика і вантажівки. 32-річний водій Toyota допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причепом, яким керував 43-річний чоловік. Три пасажири позашляховика, а це 41-річна жінка, 45-річний і 41-річний чоловік, від отриманих травм померли на місці події. Водія легковика шпиталізували у важкому стані.