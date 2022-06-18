У Рівненській області 10-річний велосипедист впав у кому після ДТП (фото)

У Рівненській області 10-річний велосипедист впав у кому після ДТП (фото)

У ДТП за участю вантажівки травмувався десятирічний велосипедист. Дитина в реанімації.

За кермом вантажівки перебував 54-річний житель Здолбунова. Згідно з освідуванням, водій був тверезий.

Про це інформує відділ комунікації Нацполіції області.

У вантажівку IVEKO на перехресті в'їхав десятирічний велосипедист.

"Хлопчик, не зупиняючись, раптово велосипедом виїхав на нерегульований пішохідний перехід, де врізався у вантажний автомобіль. 10-річний хлопчиктяжко травмувався. У нього медики діагностували шок, мозкову кому, закриту черепно-мозкову травму та забої. Хлопчика госпіталізували у нейрохірургію обласної лікарні, де він перебуває в комі", – йдеться у повідомленні.

У поліції розпочали досудове розслідування за цим фактом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше стало відомо, що у Львівській області водій іномарки на смерть збив 11-річну дівчинку. Вона померла на місці.

Чоловік, який збив дитину на пішохідному переході, вийшов з СІЗО без вироку

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