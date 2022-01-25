У Рівненській області 13-річну дівчинку переслідував чоловік із оголеним статевим органом

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

У м. Здолбунів Рівненської області 13-річну дівчинку переслідував чоловік, а коли вона зупинилась, то той почав показувати дитині свій статевий орган.

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Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними слідства, 13-річна дівчинка ввечері приїхала до Здолбунова маршруткою із Рівного. Тоді її почав переслідувати невідомий чоловік. Дитина зупинилась, щоб пропустити незнайомця, тоді він почав показувати дівчинці свій статевий орган.

Дівчинка забігла до магазину та зателефонувала брату. Мати дитини звернулась до поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 статті 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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