У Рівненській області 16-річний мотоцикліст влетів у бус, а після цього його ще й переїхала маршрутка

Від отриманих травм юнак помер, а його 15-річного пасажира госпіталізували.
У вівторок, 16 листопада, в селі Мале Вербче Сарненського району Рівненської області розбився 16-річний мотоцикліст. Смертельна ДТП сталась на вулиці Центральній о 19:10.
Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини.
"Водій мотоцикла Lifan, 16-річний житель села Велике Вербче, не врахував дорожню обстановку та врізався у кузов автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, припаркованого на узбіччі. У подальшому двоколісний відкинуло на проїзну частину, де на мотоцикліста наїхав пасажирський автобус", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм неповнолітній водій загинув на місці події. Його 15-річного пасажира госпіталізували до Сарненської лікарні, де діагностували перелом руки та закриту черепно-мозкову травму.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління внесли відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України. Обоє хлопців були без мотошоломів.
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