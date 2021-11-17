У Рівненській області 16-річний мотоцикліст влетів у бус, а після цього його ще й переїхала маршрутка

У Рівненській області 16-річний мотоцикліст влетів у бус, а після цього його ще й переїхала маршрутка

Від отриманих травм юнак помер, а його 15-річного пасажира госпіталізували.

У вівторок, 16 листопада, в селі Мале Вербче Сарненського району Рівненської області розбився 16-річний мотоцикліст. Смертельна ДТП сталась на вулиці Центральній о 19:10.

Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

"Водій мотоцикла Lifan, 16-річний житель села Велике Вербче, не врахував дорожню обстановку та врізався у кузов автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, припаркованого на узбіччі. У подальшому двоколісний відкинуло на проїзну частину, де на мотоцикліста наїхав пасажирський автобус", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм неповнолітній водій загинув на місці події. Його 15-річного пасажира госпіталізували до Сарненської лікарні, де діагностували перелом руки та закриту черепно-мозкову травму.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління внесли відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України. Обоє хлопців були без мотошоломів.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 16 листопада 2021 року

Читайте також: