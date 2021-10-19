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У Рівненській області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

У Рівненській області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

pixabay.com

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Сарненському районі Рівненської області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. 

Про це повідомили в прокуратурі Рівненської області. 

За даними слідства, чоловік влітку 2021 року зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Коли жінка дізналась про злочин, то звернулась до поліції. 

Чоловіку 12 жовтня повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України. 13 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід: 60 діб арешту без можливості внесення застави. 

Триває розслідування злочину. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

Нагадаємо, під Житомиром чоловік протягом року ґвалтував свою 12-річну доньку

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