У Рівненській області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

У Рівненській області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Сарненському районі Рівненської області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.

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Про це повідомили в прокуратурі Рівненської області.

За даними слідства, чоловік влітку 2021 року зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Коли жінка дізналась про злочин, то звернулась до поліції.

Чоловіку 12 жовтня повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України. 13 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід: 60 діб арешту без можливості внесення застави.

Триває розслідування злочину. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

Нагадаємо, під Житомиром чоловік протягом року ґвалтував свою 12-річну доньку.

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