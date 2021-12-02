У Рівненській області 3-річна дитина засунула руку у ввімкнену пральну машинку

Дівчинка з переломом руки потрапила до лікарні.
У Рівненській області 3-річна дівчинка засунула руку до ввімкненої пральної машинки. Дитину ушпиталили до лікарні.
Про це повідомляє РадіоТрек.
Подія сталася у Костополі. 3-річна дитина засунула руку у барабан ввімкненої пральної машини під час віджиму. Машинка автоматично не вимкнулася і продовжила працювати.
Попередньо у дитини діагностували закритий перелом середньої третьої правого плеча. Дівчинку госпіталізували до Рівненської обласної лікарні.
Відомо, що родина, де сталася подія, багатодітна - тут виховуються п'ятеро дітей.
У поліції повідомили, що протокол щодо невиконання батьками своїх обов'язків не складатимуть.
Нагадаємо, що лікарі Черкаської обласної дитячої лікарні витягнули голку з дихальних шляхів дитини.
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