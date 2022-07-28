У Рівненській області 32-річний чоловік жорстоко побив військового, який вручав йому повістку

Побитому військовому довелося звертатися по допомогу до медиків.

У місті Дубровиця Сарненського району Рівненської області 32-річний місцевий житель жорстоко побив 54-річного військового, який вручав йому повістку. Інцидент трапився у вівторок, 26 липня.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

"Про те, що по меддопомогу звернувся 54-річний військовослужбовець, до поліції повідомили медики 26 липня близько 20:00 години. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійно-рвану рану брови", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що побив військового 32-річний житель міста Дубровиця, коли той намагався вручити йому повістку за місцем проживання.

За скоєне зловмиснику може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

За фактом насильства щодо службової особи слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України.

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