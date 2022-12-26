У Рівненській області 5-річна дівчинка врятувала батьків, але загинула сама: подробиці трагедії

У місті Дубно Рівненської області 5-річна дівчинка врятувала батьків, але сама загинула. Дитина розбудила батька та матір, коли їй стало зле, саме завдяки цьому вдалось реанімувати чоловіка та жінку, які отруїлись чадним газом.

Про це пише "Радіо Трек".

Трагедія сталась напередодні. 5-річній Вероніці стало зле і вона розбудила своїх батьків. Виявилось, що родина отруїлась чадним газом.

"Вероніка першою прокинулась. Вона почала блювати та пити просила. Вона розбудила Сергія та Олю. То Оля викликала швидку, бо почула, що недобре", - розповіла бабуся дівчинки Марія Левченко.

Медики діагностували отруєння чадним газом. Родину госпіталізували без свідомості. Дорослих вдалось врятувати, проте 5-річна дівчинка померла. Медики реанімували її 40 хвилин.

Правоохоронці розслідують трагедію, як нещасний випадок.

"Вентиляційна шахта на кухні закрита матерією. Відповідно, доступ повітря був обмежений. У кімнаті, де був котел, ми бачили, що вентиляційна шахта була замурована, - повідомив начальник слідчого відділу Дубенського райвідділу Михайло Савюк.

Отруєння чадним газом

В Україні щороку під час опалювального сезону медики фіксують отруєння чадним газом. Серед симптомів: головний біль, слабкість, відчуття втоми, нудота, прискорене дихання, запаморочення, сплутана свідомість.

Щоб надати першу допомогу, постраждалого треба винести на вулицю та викликати швидку. Під голову можна покласти подушку або згорнуту ковдру і розстібнути тугий одяг.

"Небезпечні сполуки, які утворюються в організмі людини під час отруєння чадним газом, нестійкі. На свіжому повітрі вони швидко розпадаються", – пояснив завідувач Центру з лікування гострих отруєнь Олександр Михайленко.

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