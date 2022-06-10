У Рівненській області аферист збирав гроші на лікування неіснуючої доньки

У Рівненській області аферист збирав гроші на лікування неіснуючої доньки

Поліцейські виявили у соціальній мережі допис про хвору дитину, терміновий збір коштів на її лікування у сумі 25 000 гривень і реквізити банківської картки.

Під час перевірки поліцейські встановили, що акаунт належить дружині дубенчанина, який перебуває під адміннаглядом.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

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На сторінку у соцмережі вона заходила із мобільного чоловіка. Тож останній цим скористався і вирішив збагатитися за рахунок інших. Розмістив допис про хвору доньку, якої у подружжя немає, і отримував кошти від небайдужих жителів Дубна.

Слідчі Дубенського районного відділу поліції закінчили досудове розслідування і за погодженням із окружною прокуратурою скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом відносно 29-річного зловмисника на розгляд суду.

Інкримінована йому частина 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Обвинувачений співпрацював зі слідством і відшкодував потерпілим завдані збитки.

Нагадаємо, понад мільйон гривень виманив у пенсіонерки 35-річний мешканець Ямпільської громади, представившись працівником поліції.

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