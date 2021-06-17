У Рівненській області авто злетіло з траси та врізалось у дерева: загинуло двоє молодих чоловіків (фото)

Водій автомобіля був нетверезим.

Поблизу села Михалин Рівненської області в четвер, 17 червня, сталась ДТП, у якій загинуло двоє молодих чоловіків.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

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За даними поліції, о 1:00 ночі автомобіль Volkswagen Touran, за кермом якого був 28-річний місцевий житель, злетів з дороги, врізався у дерева та перекинувся.

У ДТП загинули 30-річний та 31-річний жителі села Михалин. Ще троє людей отримали травми.

У крові водія автомобіля виявили 0,81 проміле алкоголю.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Водія автомобіля затримали.

Нагадаємо, на Закарпатті сталась смертельна ДТП. Там авто зірвалось в урвище, водія відкинуло на кілька метрів.

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