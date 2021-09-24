У Рівненській області брат займався сексом із неповнолітньою сестрою: на сполох забила бабуся

Поліція встановлює інші обставини можливого вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої.

У Рівненській області брат тривалий час вступав у статеві стосунки із сестрою, яка ще не досягла 16-річного віку. За це чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Про це повідомили в прокуратурі Рівненської області.

За даними слідства, в одному із сіл Рівненського району брат тривалий час займався сексом із своєю неповнолітньої сестрою. Про це дізналась бабуся дівчинки та звернулась до правоохоронців. Чоловіку 23 вересня оголосили про підозру за ч. 2 ст. 155 КК України. Мова йде про "вчинення близьким родичем дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку".

"Встановлюються інші обставини можливого вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої особи", - повідомили в прокуратурі.

Вирішується питання обрання чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Рівненській області судитимуть 22-річного чоловіка через те, що він у готелі зайнявся сексом із 13-річною дівчинкою.

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