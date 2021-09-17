У Рівненській області через коронавірус померла 8-річна дитина: подробиці трагедії

У хлопчика було супутнє захворювання - ДЦП.
У Рівненській області у четвер, 16 вересня, через коронавірус помер 8-річний хлопчик.
Про це повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА.
Відомо, що покійний був жителем Рівненського району. Обставини трагедії не повідомляють.
Головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко у коментарі rivnepost.rv.ua додав, що у дитини була важка супутня патологія - ДЦП. А коронавірусна інфекція лише погіршила стан пацієнта.
Також в обласній адміністрації додали, що за добу станом на ранок 17 вересня виявили 207 нових хворих. Вік інфікованих - від 1 до 83 років.
Нагадаємо, Україна потрапила до трійки країн, що лідирують за добовою смертністю від COVID-19 в Європі.