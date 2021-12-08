У Рівненській області через негоду обмежили рух вантажівок

У Рівненській області через негоду обмежили рух вантажівок

Обмеження ввели від 19:30, коли його знімуть - невідомо.

Рятувальники попереджають про обмеження руху вантажівок через негоду у Рівненській області, зокрема, на трасі "Київ-Чоп" та Н-25 "Городище-Рівне-Старокостянтинів".

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, обмеження ввели через зниження температури повітря до 6 градусів морозу та опади у вигляді дощу.

"8 грудня, за інформацією Служби автомобільних доріг у Рівненській області, у зв’язку з несприятливими погодними умовами від 19:30 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах М 06 "Київ-Чоп" та Н-25 "Городище-Рівне-Старокостянтинів" у межах області", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Підрозділи ДСНС не залучають. Коли обмеження знімуть - не повідомлялося.

Нагадаємо, поліція Києва попередила про небезпечну ожеледицю на дорогах столиці 8 та 9 грудня. Станом на 16:00 середи у місті зареєстрували вже 112 аварій.