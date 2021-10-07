У Рівненській області чоловік вкрав вантажівку з сусідською картоплею та пів години дрифтував селом

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі та штраф за нетверезе водіння.
У с. Черниця Рівненської області чоловік вкрав вантажівку із сусідською картоплею та пів години ганяв селом задля розваги.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Інцидент стався 6 жовтня о 17:00. За даними слідчих, автомобіль ГАЗ, який був завантажений картоплею, повернуся із поля. Проте водій не зміг заїхати на подвір'я через припарковане авто. Поки він шукав іншого водія, 35-річний сусід вкрав вантажівку та пів години дрифтував нею селом, а потім ще і в'їхав у картоплекопач. За даними поліції, чоловік так розважався.
Алкотестер показав у крові горе-водія 1,9 проміле алкоголю. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі та штраф за п'яну ДТП.
Нагадаємо, у Харкові посеред білого дня п'яний чоловік поцупив мікроавтобус з картоплею.