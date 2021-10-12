У Рівненській області чоловік ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки та знімав усе на камеру: його суворо покарали

У Рівненській області чоловік ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки та знімав усе на камеру: його суворо покарали

Чоловік 5 місяців сексуально знущався з дитини.

У Рівненській області 32-річний чоловік ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки та знімав усе на камеру. Суд першої інстанції призначив йому довічне позбавлення волі, апеляційний суд залишив цей вирок.

Про це йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, 32-річний чоловік на території нинішньої Острозької територіальної громади Рівненської області від січня по травень 2020 року регулярно вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Знущання з дитини педофіл знімав на камеру. Ці відео випадково побачила мати дівчинки та звернулась у поліцію.

У суді чоловік свою вину визнав лише частково. Здолбунівський районний суд засудив чоловіка до довічного позбавлення волі. Проте чоловік та його захисник подались в апеляційний суд. 11 жовтня Рівненський апеляційний суд не задовольнив скарги засудженого, залишивши покарання, яке призначив суд першої інстанції.

Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.

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