У Рівненській області чоловік перерізав горло своїй знайомій: суд виніс вирок

Зловмисник не пам'ятає, як це сталося.

У Рівненській області чоловік перерізав горло своїй 38-річній знайомій. Аби уникнути покарання за вбивство, обвинувачений переконував рідних і правоохоронців, що знайшов потерпілу уже мертвою.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, житель Здолбунівщини приїхав у гості до 38-річної рівнянки, з якою вони познайомилися напередодні. Під час застілля в квартирі жінки між ними виник конфлікт, під час якого чоловік схопив ножа і завдав потерпілій щонайменше три поранення в шию, перерізавши їй горло. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

"Обвинувачений хотів уникнути відповідальності - спершу повідомив своїм рідним, що виявив знайому з перерізаним горлом, а вже його рідні зателефонували до поліції. Слідством зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують вчинення злочину саме цим чоловіком", – зазначили у прокуратурі.

Під час судового розгляду зловмисник свою провину не визнав, оскільки стверджує, що нічого не пам'ятає.

Обвинуваченого визнали винним за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) й призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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