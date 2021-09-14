У Рівненській області чоловік вбив двох цуценят, а зброю заховав під деревом

Поліцію викликали сусіди.
У Рівненській області 46-річному чоловіку, який вбив двох щенят, світить 8 років за жорстоке поводження з тваринами. Свій вчинок обвинувачений пояснює тим, що його "дістали" безпритульні собаки.
Про це повідомляє поліція Рівненької області.
Інцидент стався 10 серпня цьогоріч. Чоловік вирішив поквитатися із безпритульною собакою, яка напередодні наче б то на нього кидалася. Він хотів вистрелити у неї із пневматичної гвинтівки, однак промахнувся та поцілив у голову цуценяти. Після цього, знову здійснив декілька пострілів та двічі попав у інше цуценя..
Сусіди, які стали свідками, повідомили на спецлінію 102. Поліцейські виявили загибле цуценя, а ще одне — лежало поранене неподалік. Потерпілого чотирилапого обстежили у ветклініці, де за допомогою рентгену виявили кулю та надали необхідну допомогу.
Зловмисника затримали. Пневматичну гвинтівку, яку він заховав на околиці міста під деревом, слідчий вилучив.
Підозрюваний у скоєному зізнався.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, що на Волині шкуродер посеред білого дня застрелив з рушниці двох сусідських собак.
А на Луганщині чоловік повісив собаку на дереві.