У Рівненській області чоловік вбив двох цуценят, а зброю заховав під деревом

У Рівненській області чоловік вбив двох цуценят, а зброю заховав під деревом

Поліцію викликали сусіди.

У Рівненській області 46-річному чоловіку, який вбив двох щенят, світить 8 років за жорстоке поводження з тваринами. Свій вчинок обвинувачений пояснює тим, що його "дістали" безпритульні собаки.

Про це повідомляє поліція Рівненької області.

Інцидент стався 10 серпня цьогоріч. Чоловік вирішив поквитатися із безпритульною собакою, яка напередодні наче б то на нього кидалася. Він хотів вистрелити у неї із пневматичної гвинтівки, однак промахнувся та поцілив у голову цуценяти. Після цього, знову здійснив декілька пострілів та двічі попав у інше цуценя..

Сусіди, які стали свідками, повідомили на спецлінію 102. Поліцейські виявили загибле цуценя, а ще одне — лежало поранене неподалік. Потерпілого чотирилапого обстежили у ветклініці, де за допомогою рентгену виявили кулю та надали необхідну допомогу.

Зловмисника затримали. Пневматичну гвинтівку, яку він заховав на околиці міста під деревом, слідчий вилучив.

Підозрюваний у скоєному зізнався.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що на Волині шкуродер посеред білого дня застрелив з рушниці двох сусідських собак.

А на Луганщині чоловік повісив собаку на дереві.

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