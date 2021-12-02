У Рівненській області чоловік застряг рукою між гілками високого дерева (фото)

Чоловіка знімали з дерева рятувальники.
У селі Богдашів на Здолбунівщині Рівненської області чоловікові затисло руку і він не міг сам спуститися з дерева. На допомогу громадянину прийшли рятувальники.
Про це інформує ДСНС у Рівненській області.
Відомо, що чоловік вдень 1 грудня поліз зрізати гілки з дерева. Під час їхнього зрізання на висоті громадянину і затисло руку.
Вибратися чоловік сам не міг і на місце викликали рятувальників. Бійці ДСНС підставили висувну драбину, піднялись на дерево та за допомогою бензопили звільнили руку потерпілого. Після чого чоловіка передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, в Івано-Франківську в одному із розважальних центрів у кріслі кінотеатру застряг школяр. Рятувальникам довелось вирізати дитину.
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