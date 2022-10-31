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У Рівненській області діти знайшли пакет з мінами (фото)

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У Рівненській області діти знайшли пакет з мінами (фото)

Фото: Прес-служба МВС у Рівненській області

У пакеті було дев’ять навчальних протипіхотних мін.

У Рівненській області у селі Біла Криниця діти знайшли пакет з мінами. Небезпечні предмети виявилися навчальними протипіхотними мінами.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Зазначається, що діти побачили підозрілий пакет, у якому було дев’ять навчальних протипіхотних мін, під час прогулянки. Вони вирішили повідомити правоохоронців про знахідку. Вибухотехніки вилучили міни, аби знешкодити.

"Будучи обізнаними про можливу небезпеку, діти зупинили авто та попросили водія зателефонувати до поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи", - каже спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

© Прес-служба МВС у Рівненській області
Фото: Прес-служба МВС у Рівненській області

Правоохоронці просять не наближатися і тим більше не контактувати з предметами, які схожі на боєприпаси чи вибухові пристрої. Про такі знахідки радять повідомляти за телефонами: 102 або 101.

© Прес-служба МВС у Рівненській області
Фото: Прес-служба МВС у Рівненській області

Як повідомлялося, у Миколаївській області внаслідок вибуху міни постраждали 19-річний та 12-річний хлопці. Здетонував снаряд, який вони знайшли в полі.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3526
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