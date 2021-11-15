У Рівненській області домашній тиран відбивався від копів залізною трубою та трощив службове авто

У Рівненській області домашній тиран відбивався від копів залізною трубою та трощив службове авто

Дебошира заспокоїли кайданки і газовий балончик.

У Рівненській області житель Гощі може провести 2 роки за ґратами за опір працівникам поліції та пошкодження поліцейського авто.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.

Так, у Гощі правоохоронці отримали повідомлення від сусідів, що 39-річний чоловік б'є свою матір.

Правоохоронці оперативно прибули на виклик, але спроба поспілкуватися з домашнім агресором виявилася невдалою - чоловік схопив 2-метрову залізну трубу і став розмахувати нею перед працівниками поліції. На зауваження правоохоронців він не реагував.

"Після застосування заходу примусу — балончика із сльозогінним газом, агресивний дебошир почав бити службове авто, яке було припарковане біля воріт господарства. Поліцейські припинили його протиправні дії та одягнули кайданки до приїзду слідчо-оперативної групи", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Львівській області чоловік під наркотиками розтрощив готель, вкрав авто і побив перехожого.

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