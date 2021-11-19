У Рівненській області двоє підлітків жорстоко вбили чоловіка: суд виніс вирок

Апеляційний суд збільшив термін ув'язнення підозрюваним у жорстокому вбивстві.

У Рівненській області апеляційний суд переглянув вирок суду першої інстанції і збільшив термін покарання хлопцям, які вбили 45-річного чоловіка. Вони сидітимуть не по 10 років, а по 15.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області.

Двох хлопців, які на момент скоєння вбивства були неповнолітніми, звинувачували в умисному вбивстві чоловіка, а також розбої, викраденні та підпалі авто (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 194 КК України).

Цього року у червні суд першої інстанції визнав їх винними у скоєнні злочину та засудив до 10 років позбавлення волі кожному. Втім, прокуратура з таким вироком не погодилася і подала апеляцію. Днями апеляційний суд розглянув справу, визнав хлопців винними за статтями звинувачення і засудив їх до 15 років ув'язнення кожному. У частині виплати компенсацій рішення залишилось без змін.

Вбивство сталося у 2018 році. Двоє неповнолітніх жителів Дубровиці, вбили та покинули в лісі 45-річного батька двох дітей, жителя міста Ковель, Волинської області. Пізніше вони заволоділи особистими речами та грішми загиблого, а його автомобіль відігнали, облили бензином та підпалили.

Нагадаємо, що у смітнику на бульварі Дружби Народів у Києві виявили частини людського тіла. Підозрюваного у жорстокому вбивстві затримано.

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