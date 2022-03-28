У Рівненській області готують 300 квартир для вимушених переселенців

У Рівненській області готують 300 квартир для вимушених переселенців

Житло добудоване на 90%.

У Рівненській області переселенців розмістять майже у 300 квартирах. Зараз там виконують будівельні роботи.

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Про це повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

"На Рівненщині відновилося будівництво житла. Нещодавно зустрічався із забудовниками та представниками підприємств комунальної інфраструктури, аби обговорити добудову квартир. Адже в області є будівельні об’єкти із 90% готовністю. А сьогодні вже повним ходом йде будівництво", - повідомив Коваль.

За його словами, Рівненська область вже прийняла понад 37 тисяч переселенців.

"Наразі пріоритетне питання – максимальне спрощення бюрократичних процедур, підключення у найкоротші терміни будівель до газових та енергомереж, введення квадратних метрів в експлуатацію. Важливо завершити житло якнайшвидше", - говорить голова ОДА.

Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заявив, що українці, які були змушені покинути свої домівки через російську війну в Україні, щомісяця отримуватимуть по 2 тисячі гривень.