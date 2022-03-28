У Рівненській області готують 300 квартир для вимушених переселенців

Житло добудоване на 90%.
У Рівненській області переселенців розмістять майже у 300 квартирах. Зараз там виконують будівельні роботи.
Про це повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.
"На Рівненщині відновилося будівництво житла. Нещодавно зустрічався із забудовниками та представниками підприємств комунальної інфраструктури, аби обговорити добудову квартир. Адже в області є будівельні об’єкти із 90% готовністю. А сьогодні вже повним ходом йде будівництво", - повідомив Коваль.
За його словами, Рівненська область вже прийняла понад 37 тисяч переселенців.
"Наразі пріоритетне питання – максимальне спрощення бюрократичних процедур, підключення у найкоротші терміни будівель до газових та енергомереж, введення квадратних метрів в експлуатацію. Важливо завершити житло якнайшвидше", - говорить голова ОДА.
Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заявив, що українці, які були змушені покинути свої домівки через російську війну в Україні, щомісяця отримуватимуть по 2 тисячі гривень.