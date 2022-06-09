У Рівненській області хлопця, який звіряче вбив жінку-листоношу, визнано неосудним

18-річного хлопця відправили до психіатричного закладу. За версією слідства, він пограбував 42-річну жінку, а тоді сокирою вдарив її по голові.
Слідство тривало понад рік.
Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області.
Прокурором доведено, що у березні минулого року в селі Немовичі Сарненського району, тоді ще неповнолітній юнак проник на подвір’я 42-річної місцевої жінки, яка працювала листоношею, щоб здійснити крадіжку з її будинку. Однак у цей момент з’явилася господиня. Зловмисник схопив сокиру та наніс жінці декілька ударів по голові, від яких потерпіла померла на місці події.
Зловмисник втік на велосипеді, прихопивши з собою сумку листоноші. Закривавлену жінку виявила молодша сестра. У загиблої залишилося 6 дітей.
Вбивцю за кілька годин затримали у Сарнах. До того часу він вже викинув сумку, а 18 тисяч гривень сховав у свій одяг.
Згідно з висновком психолого-психіатричної експертизи, хлопець неосудний.
Рішенням суду до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.
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