Танцював і веселився з трупом лисиці на камеру: у Рівненській області хлопець убив тварину в заповіднику (відео)

Танцював і веселився з трупом лисиці на камеру: у Рівненській області хлопець убив тварину в заповіднику (відео)

Молодик на мотоциклі заїхав на територію заповідника "Біле озеро".

У заповіднику "Біле озеро" у Рівненській області хлопець збив лисицю та знущався з трупа. Така поведінка хлопця розлютила користувачів у соціальній мережі.

Відео з’явилося в Telegram-каналі "Varash_blog". Відео (18+) можна переглянути за посиланням.

Так, хлопець танцював з трупом тварини та веселився. Наразі його розшукують, щоб притягнути до кримінальної відповідальності.

Окрім того, чоловіка вже оштрафували за кермування в заповіднику.

У коментарях користувачі пишуть, що хлопця повинні розшукати і покарати

Дивлюся відео і читаю коментарі, потім задумуюся, наскільки жорстокі в нас люди. Чи взагалі час такий настав?

Ніякої любові до ближнього

Добре, що закон підписали 15 липня, сподіваюсь на 8 років відправиться до в'язниці. Добре, що відео записав, який молодець. Допоміг собі сам

Він повинен отримати покарання та свої дії

Нагадаємо, що на Луганщині чоловік повісив собаку на дереві.

А у Києві 42-річний чоловік викинув із 7 поверху кішку з 4 її кошенятами. Так він помстився тварині за те, що вона його подряпала. Люди, які стали очевидцями події, викликали поліцію. Правоохоронці розшукали підозрюваного, у скоєному він зізнався.

Верховна Рада ухвалила закон, який захистить права тварин. Саме тому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися над тваринами, а й використовувати їх для бізнесу.

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