Танцював і веселився з трупом лисиці на камеру: у Рівненській області хлопець убив тварину в заповіднику (відео)

Молодик на мотоциклі заїхав на територію заповідника "Біле озеро".
У заповіднику "Біле озеро" у Рівненській області хлопець збив лисицю та знущався з трупа. Така поведінка хлопця розлютила користувачів у соціальній мережі.
Відео з’явилося в Telegram-каналі "Varash_blog". Відео (18+) можна переглянути за посиланням.
Так, хлопець танцював з трупом тварини та веселився. Наразі його розшукують, щоб притягнути до кримінальної відповідальності.
Окрім того, чоловіка вже оштрафували за кермування в заповіднику.
У коментарях користувачі пишуть, що хлопця повинні розшукати і покарати
- Дивлюся відео і читаю коментарі, потім задумуюся, наскільки жорстокі в нас люди. Чи взагалі час такий настав?
- Ніякої любові до ближнього
- Добре, що закон підписали 15 липня, сподіваюсь на 8 років відправиться до в'язниці. Добре, що відео записав, який молодець. Допоміг собі сам
- Він повинен отримати покарання та свої дії
Нагадаємо, що на Луганщині чоловік повісив собаку на дереві.
А у Києві 42-річний чоловік викинув із 7 поверху кішку з 4 її кошенятами. Так він помстився тварині за те, що вона його подряпала. Люди, які стали очевидцями події, викликали поліцію. Правоохоронці розшукали підозрюваного, у скоєному він зізнався.
Верховна Рада ухвалила закон, який захистить права тварин. Саме тому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися над тваринами, а й використовувати їх для бізнесу.