У Рівненській області лунають вибухи

У п’ятницю, 13 лютого, у Рівненській області сталося кілька вибухів. Гучно було у місті Сарни.

Про це повідомили місцеві медіа і телеграм-канали.

«У Сарнах знову чутно звуки вибухів», — повідомив кореспондент «Суспільного» о 09:19.

Перші вибухи сталися близько 15 хвилин тому.

Зауважимо, що у Сарненському районі повітряна тривога лунає від 06:21. Попередня закінчилася о 00:13. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. За даними моніторів, фіксують кілька груп дронів у регіоні.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Одесу ударними дронами. Зокрема, «Шахеди» влучили у квартири. Водночас в Одеській області ціллю російських окупантів стали об’єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури. Загинула одна людина.