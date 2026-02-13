ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1097
У Рівненській області лунають вибухи

Регіон від ранку перебуває під атакою російських безпілотників.

Автор публікації
Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

У п’ятницю, 13 лютого, у Рівненській області сталося кілька вибухів. Гучно було у місті Сарни.

Про це повідомили місцеві медіа і телеграм-канали.

«У Сарнах знову чутно звуки вибухів», — повідомив кореспондент «Суспільного» о 09:19.

Перші вибухи сталися близько 15 хвилин тому.

Зауважимо, що у Сарненському районі повітряна тривога лунає від 06:21. Попередня закінчилася о 00:13. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. За даними моніторів, фіксують кілька груп дронів у регіоні.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Одесу ударними дронами. Зокрема, «Шахеди» влучили у квартири. Водночас в Одеській області ціллю російських окупантів стали об’єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури. Загинула одна людина.

