У Рівненській області містяни спіймали крадія квітів із клумби і змусили висадити їх назад

У Рівненській області містяни спіймали крадія квітів із клумби і змусили висадити їх назад

Поліція склала на чоловіка протокол і його очікує штраф

Розплата за чорнобривці. У Дубні, на Рівненщині, місцеві жителі змусили чоловіка посадити назад квіти, які він поцупив із клумби.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Крадія, який уночі виривав чорнобривці прямо з корінням, помітили люди, що проїздили повз. Коли запитали, навіщо нищить алею, нетверезий чоловік виправдався, що хотів зробити мамі подарунок. Обурені містяни змусили його посадити вкрадені квіти в землю та ще й викликали поліцію.

За те, що був у громадському місці п'яним і псував благоустрій, квітковому крадію загрожує штраф у понад 1300 гривень.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Ярослава Мудрого патрульні випадково затримали злодія, який побачивши поліцію, намагався втекти на велосипеді.

А на Київщині поліція заарештувала банду автокрадіїв. Затримання відбулось одночасно за різними адресами й несподівано для підозрюваних. Деякі з них навіть не встигли вдягнути штани.

Новини України: у Дубні місцеві змусили чоловіка посадити назад вкрадені чорнобривці

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