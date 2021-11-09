У Рівненській області між вагонами знайшли 12-річного хлопця: підліток у тяжкому стані

Обставини події та причини травмування встановлюють правоохоронці.
У м. Дубно Рівненської області на залізничній станції 9 листопада о 17:44 12-річного хлопця вдарило електричним струмом. Підлітка в тяжкому стані госпіталізували.
Про це повідомили в ДСНС у Рівненській області.
За даними рятувальників, хлопчика на вулиці Залізничній вдарило електричним струмом після чого він впав між вагони. Потерпілого дістали рятувальники та передали медикам. Стан хлопця оцінюють, як тяжкий.
Обставини події та причини травмування встановлюють правоохоронці.
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