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У Рівненській області між вагонами знайшли 12-річного хлопця: підліток у тяжкому стані

У Рівненській області між вагонами знайшли 12-річного хлопця: підліток у тяжкому стані

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Обставини події та причини травмування встановлюють правоохоронці. 

У м. Дубно Рівненської області на залізничній станції 9 листопада о 17:44 12-річного хлопця вдарило електричним струмом. Підлітка в тяжкому стані госпіталізували. 

Про це повідомили в ДСНС у Рівненській області. 

За даними рятувальників, хлопчика на вулиці Залізничній вдарило електричним струмом після чого він впав між вагони. Потерпілого дістали рятувальники та передали медикам. Стан хлопця оцінюють, як тяжкий. 

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Обставини події та причини травмування встановлюють правоохоронці. 

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