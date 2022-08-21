У Рівненській області мотоцикліст на смерть збив дитину

У селі Костянтинівка, неподалік Сарн, мотоцикліст збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді.

Від важких травм дитина загинула на місці.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

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Аварія сталась близько 20:30 у суботу, 20 серпня, на вулиці Молодіжній в селі Костянтинівка Сарненської громади.

"Наразі встановлено, що 27-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Teken, допустив наїзд на п’ятирічну односельчанку, яка їхала велосипедом у попутному напрямку", – повідомляє пресслужба поліції.

Також з’ясувалося, що мотоцикліст перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,8 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років в’язниці.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Dodge збив двох дівчат, які перетинали дорогу у невстановленому місці. Школярки поспішали на урок і перетинали дорогу у невстановленому місці. У водія взяли кров для проведення експертизи на стан сп’яніння та помістили його автівку на арештмайданчик. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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