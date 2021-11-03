Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Рівненській області на автозаправці спалахнула пожежа: відео

У Рівненській області на автозаправці спалахнула пожежа: відео

У Рівненській області на автозаправці спалахнула пожежа: відео

скріншот з відео / varash_blog, Instagram

За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

У селищі Нова Рафалівка Рівненської області загорілася будівля на автозаправці.

Про це повідомляється на сторінці спільноти Varash_blog в Instagram.

 "У пресслужбі ГУ ДСНС у Рівненській області повідомили, що вночі сталося коротке замикання електромережі без подальшого загоряння на покрівлі операторської АЗС ТОВ "Енерджі Експрес", - йдеться у повідомленні.

Інофрмація про постраждалих наразі не повідомлялася.

Читайте також:

Наступна публікація