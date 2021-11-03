У Рівненській області на автозаправці спалахнула пожежа: відео

За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.
У селищі Нова Рафалівка Рівненської області загорілася будівля на автозаправці.
Про це повідомляється на сторінці спільноти Varash_blog в Instagram.
"У пресслужбі ГУ ДСНС у Рівненській області повідомили, що вночі сталося коротке замикання електромережі без подальшого загоряння на покрівлі операторської АЗС ТОВ "Енерджі Експрес", - йдеться у повідомленні.
Інофрмація про постраждалих наразі не повідомлялася.
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