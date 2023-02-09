У Рівненській області на п'ять годин скасують графіки вимкнення світла

У Рівненській області збільшили ліміти споживання електроенергії на 9 лютого. Саме тому в регіоні від 10.00 до 15.00 у буде діяти вікно без вимкнень світла.

Про це повідомили в "Рівнеобленерго".

"Попри збереження дефіциту електричної енергії в об’єднаній енергосистемі країни, частиною якої є і енергосистема нашої області, доведені ліміти для ПрАТ "Рівнеобленерго" дозволяють пройти період від 10:00 до 15:00 без обмежень електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Втім, не вдасться оминути відключень у пікові години навантаження. Енергетики зауважують, що область отримала 55% від потреби у забезпечені критичної інфраструктури, промисловості та побутових абонентів.

Тому вже від 15.00 відключення проводитимуться за графіками. Їх можна переглянути на сайті.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії.

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